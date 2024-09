Tentato furto d’auto a Lavello: arrestato il responsabile

Qualche giorno fa, un grave episodio di criminalità ha turbato la quiete della comunità di Lavello. Un’anziana signora è stata vittima del furto della propria autovettura, sottratta proprio sotto la sua abitazione. Tuttavia, grazie alla tempestività della segnalazione e all’efficiente intervento delle forze dell’ordine, il responsabile è stato rapidamente individuato e arrestato.

L’episodio, avvenuto in pieno giorno in una zona centralissima della cittadina, ha destato non poca preoccupazione tra i residenti. Il ladro, approfittando di un momento di distrazione della vittima, è riuscito ad impossessarsi delle chiavi del veicolo e a darsi alla fuga.

Immediatamente allertati, i Carabinieri della Stazione di Lavello hanno avviato le ricerche, diramando un piano operativo che ha coinvolto diverse pattuglie. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona, i militari sono riusciti a risalire all’identità del malvivente e a individuarne il veicolo.

Nel corso di un rocambolesco inseguimento, il ladro, alla guida dell’autovettura rubata, ha tentato di sfuggire al controllo delle forze dell’ordine, ma ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi sulla carreggiata.

Soccorso dai Carabinieri di Lavello e della Radiomobile della Compagnia di Venosa, che lo avevano accerchiato, e ricevute le cure del caso, l’uomo, identificato in un 43enne di Cerignola già noto alle Forze dell’Ordine, è stato quindi dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Potenza.

A seguito dell’udienza di convalida da parte dell’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza, l’uomo, per il quale vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’episodio di Lavello rappresenta un monito per tutta la comunità. È necessario sensibilizzare i cittadini sull’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate, come ad esempio installare sistemi di allarme, parcheggiare in luoghi sicuri e non lasciare oggetti di valore in vista all’interno dei veicoli.