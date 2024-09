Matera, allarme per il taglio dei servizi di assistenza agli alunni disabili: la Uiltucs chiede un intervento urgente

Una situazione critica si profila all’orizzonte per i servizi di assistenza personalizzata agli alunni disabili di Matera. A seguito del cambio appalto, previsto dall’articolo 37 del CCNL Cooperative Sociali e che ha visto la Cooperativa Auxilium cedere il posto alla Cooperativa Medihospes, si è tenuto un incontro sindacale presso la Uil di Matera con esito decisamente negativo.

Come riferito dal segretario generale Uiltucs-Uil Fabio Tundo, il verbale finale ha evidenziato un forte disaccordo tra le parti, in quanto il nuovo appalto prevede un drastico taglio di 485 ore mensili rispetto a quello precedente. Questa riduzione avrà ripercussioni significative sia a livello retributivo che contributivo per tutti i 28 lavoratori coinvolti, già alle prese con un part-time che verrebbe ulteriormente ridotto.

“Si tratta di una situazione inaccettabile – sottolinea Tundo – che non solo penalizza i lavoratori, ma rischia di compromettere seriamente la qualità dell’assistenza agli alunni disabili. La riduzione delle ore lavorative porterà inevitabilmente a un peggioramento delle condizioni di assistenza, con ripercussioni negative sui ragazzi e sulle loro famiglie”.

La Uiltucs ha quindi richiesto un urgente incontro con il Sindaco di Matera Domenico Bennardi, l’Assessore alle Politiche Sociali Tiziana D’Oppido e l’Assessore al Bilancio Arcangelo Colella, al fine di trovare una soluzione condivisa e garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e degli utenti del servizio.

“Riteniamo inopportuno – afferma il segretario Uiltucs – procedere al subentro della Coop Medihospes in queste condizioni. È necessario definire con precisione il monte ore totale dei servizi di assistenza prima di stipulare qualsiasi contratto, al fine di garantire la continuità e l’efficacia del servizio”.

La Uiltucs ha lanciato un appello all’amministrazione comunale affinché intervenga con urgenza per risolvere questa delicata situazione e salvaguardare un servizio fondamentale per la comunità.