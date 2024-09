Emergenza sangue a Potenza: l’ospedale San Carlo lancia un appello urgente

L’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlo’ di Potenza si unisce all’appello lanciato a livello nazionale per far fronte alla grave carenza di sangue che stiamo affrontando in questo periodo.

“La situazione è critica”, si legge in una nota diffusa dall’ospedale. “Ogni giorno, pazienti sottoposti a interventi chirurgici, vittime di incidenti o persone affette da patologie croniche hanno bisogno di trasfusioni di sangue. Il vostro gesto può salvare vite”.

Chi può donare? Possono donare tutte le persone in buona salute di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con un peso superiore ai 50 chilogrammi.

Dove donare? Per donare il sangue è possibile recarsi presso il Servizio Trasfusionale dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza o presso i punti di raccolta associativi di Avis e Fidas più vicini.

“Donare sangue è un gesto semplice, sicuro e veloce, ma ha un impatto enorme”, sottolinea l’ospedale. “Ogni donazione può salvare fino a tre vite”.

L’appello è rivolto a tutti i cittadini, invitati a mostrare solidarietà e a rispondere a questa emergenza sanitaria.

Per informazioni: Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Trasfusionale dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza al numero 0971612377 dalle ore 8 alle ore 13.