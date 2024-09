TORNA ROMA FOOD EXCEL, IL SALONE INTERNAZIONALE DELL’INDUSTRY FOOD

Roma, 2 settembre 2024. Dal 13 al 16 ottobre torna protagonista a Fiera Roma l’eccellenza del “made in Italy” agroalimentare.

Con oltre 150 espositori, Roma Food Excel (https://romafoodexcel.it) si conferma un appuntamento importante per il comparto agroalimentare e la ristorazione di qualità.

Per quattro giorni la capitale italiana sarà una vetrina internazionale in cui i rappresentanti delle diverse Filiere della Panificazione, Pasticceria, Gelateria, Bomboniera, Pizzeria, Birre, Vini, Ristorazione, Pasta Fresca, Bar, Pubblici Esercizi & Hotel si incontreranno in un’unica location per presentare in anteprima assoluta le ultime novità su prodotti, tecnologie, attrezzature, arredi, semilavorati, materie prime e su innovazioni di servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e articoli per la ristorazione.

La seconda edizione di Roma Food Excel ha occupato oltre 15 mila mq di superficie espositiva del padiglione fieristico di via Portuense.

Grande rilievo sarà dato agli eventi collaterali, come show cooking, seminari, conferenze e contest – che si svolgeranno nelle aree comuni e negli stand degli espositori – per formare e aggiornare i visitatori specializzati sui nuovi prodotti offerte e sulle nuove tendenze di mercato. Un ricco palinsesto di iniziative farà da cornice al Salone internazionale.

«L’edizione 2024 di Roma Food Excel – dichiara Ezio Amendola, organizzatore di Roma Food Excel – si apre con un grande entusiasmo e ottimismo, confermato dalla folta partecipazione di aziende italiane ed estere.

Si tratta di un risultato significativo, frutto dell’esperienza maturata in oltre 35 anni dall’organizzazione dello storico PA.BO.GEL. La kermesse fieristica – continua con orgoglio l’organizzatore della fiera Ezio Amendola – oltre a essere un’opportunità di promozione per gli espositori, rappresenta anche un’importante occasione di incontro e confronto per tutti i professionisti del settore della food industry che, in un unico appuntamento, riescono a entrare in contatto numerose aziende accuratamente selezionate, per scoprire novità, stringere accordi e portare avanti nuove trattative commerciali.»

La location sarà Fiera di Roma, un quartiere fieristico polifunzionale di oltre 390 mila mq – che rappresenta un polo espositivo tra i maggiori e più accreditati d’Europa -, situato in una posizione strategica e servito da una rete di collegamenti che lo rende facilmente raggiungibile.

Roma Food Excel sarà principalmente promossa su tutto il territorio nazionale e nei Paesi dei Balcani – il programma della fiera sarà divulgato presso buyers, istituzioni e stampa esteri -.

«Si avvicina – commenta Andrew Lookman, manager della fiera – l’edizione 2024 di Roma Food Excel, la fiera internazionale dedicata alla food industry che rappresenta ormai uno degli eventi di riferimento a livello europeo nel settore dell’agroalimentare e della ristorazione di qualità.

Grazie ad una particolare attenzione alle collaborazioni internazionali, che si concretizza con i numerosi momenti di incontro con player extra-europei, la fiera italiana punta a confermare il suo ruolo di rilievo per progetti commerciali innovativi anche con i Paesi esteri.»