Spera: “L’Epilessia e la Sclerosi Multipla al centro del «4th San Carlo Neuroscience Meeting»”

“Si parlerà di Epilessia e di Sclerosi Multipla al «4th San Carlo Neuroscience Meeting», in programma il 13 e il 14 settembre 2024, nella Sala A dell’Ospedale San Carlo di Potenza”.

Lo annuncia il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale, Giuseppe Spera, sottolineando come “l’evento rappresenti una proficua occasione di incontro e discussione tra professionisti che si trovano ad affrontare le sfide quotidiane dell’assistenza ai malati con patologie neurologiche, sia in contesti di emergenza, come può essere quello legato alla gestione di pazienti con Epilessia, sia in contesti legati a patologie neurodegenerative come la Sclerosi Multipla.

È sempre più importante che l’Aor San Carlo diventi luogo centrale di approfondimento e di confronto su tematiche di salute che interessano l’intero Sistema Sanitario”.