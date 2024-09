CROB RIONERO : RACCOLTA FONDI CONTRO IL CANCRO, DONATI FONDI PER BIOBANCA

Un nuovo banco di lavoro per la biobanca dell’Irccs Crob sarà acquistato con i proventi della raccolta fondi promossa e organizzata dal ciclista Michele Summa.

Lo scorso 5 luglio l’ex ciclista professionista Michele Summa e il compagno di viaggio Tommaso Casalnuovo sono partiti da Potenza in sella alle loro biciclette per raggiungere Dubrovnik in Croazia. Dieci giorni di viaggio e mille miglia di pedalate per correre contro il cancro con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica dell’Irccs Crob.

Sulla piattaforma GoFundMe https://www.gofundme.com/f/unavventura-di-1000-miglia-in-bicicletta, grazie alla generosità di numerosi donatori, sono stati raccolti 6.000 euro che saranno utilizzati per la biobanca dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico lucano.

Si tratta dell’unica biobanca in regione Basilicata certificata per i servizi di erogazione, raccolta, stoccaggio e rilascio di campioni biologici e delle informazioni cliniche ed epidemiologiche ad essi associati ai fini della ricerca scientifica.

La biobanca, infatti, raccoglie e conserva campioni biologici umani necessari per le attività di ricerca, in particolare quella clinica e traslazionale svolta negli Irccs ed è a disposizione anche per lo stoccaggio di campioni raccolti da altre strutture di ricerca nell’ambito di progetti di interesse regionale.

“Siamo felici di poter donare alla ricerca contro il cancro dell’Irccs Crob i proventi che siamo riusciti a realizzare con la raccolta fondi legata al nostro viaggio in bicicletta – dicono Michele Summa e Tommaso Casalnuovo che proseguono – ringraziamo tutti i nostri sostenitori e tutti i donatori che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato.

Abbiamo realizzato uno striscione con i nomi di ognuno per ringraziarli tutti e cogliamo l’occasione per ringraziare anche coloro che sono voluti rimanere anonimi.

È stata un’esperienza bellissima e abbiamo potuto toccare con mano quanto sia forte la solidarietà che non ci è mancata durante tutto il viaggio. Abbiamo sempre trovato persone speciali che ci hanno accolto e ospitato anche senza conoscerci, pronti a sostenere la nostra impresa benefica”.

“Ringrazio Michele Summa e Tommaso Casalnuovo a nome di tutto il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata – afferma il direttore generale Irccs Crob Massimo De Fino che prosegue – pedalata dopo pedalata, chilometro dopo chilometro, dall’Appennino italiano verso le Alpi Dinariche, hanno portato con loro anche il Crob in un’avventura che è diventata anche la nostra per accrescere la consapevolezza sull’importanza di continuare ad investire nel futuro della ricerca scientifica contro il cancro”.