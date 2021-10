SENISE: screening con tamponi molecolari per le scuole prolungato 09-10 Ottobre, DAD fino al 12 Ottobre

L’assessore alla sanità del Comune di Senise dott.Francesco Marranchiello comunica che per garantire una ripresa delle attività didattiche in sicurezza viene data nuovamente la possibilità, a quelle classi in cui non sono state finora riscontrate positività, di sottoporsi a tampone molecolare di prevenzione.

In attesa dei risultati si è deciso di prorogare l’ordinanza relativa alla sospensione delle attività didattiche in presenza per l’Istituto Comprensivo “Nicola Sole” fino al 12/10/2021 .

I tamponi molecolari saranno eseguiti preso il centro della protezione civile gruppo lucano Senise sito in zona mercato Area COM.

Per motivi organizzativi è necessario seguire la seguente calendarizzazione:

Sabato 9/10/2021

Ore 9.00-12.00

Scuole Secondare di Primo Grado

• I B

• II A

• III A

Scuola Primaria Plesso Centrale:

•IIA

•IIIA

•VA

Domenica 10/9/2021

Ore 9.00-12.00

Infanzia belvedere

• I A

• II A

• III A

Scuola Primaria Plesso Giardini:

• I A giardini

• IV A giardini

• V A giardini

• Docenti e personale ATA Nicola Sole non ancora sottoposti a tampone

Ore 15.00-17.00

Scuola Primaria Plesso San Pietro

•IB

•IA

•IIA

•IIIA

•IVA

•VA

Si spera in un’adesione da parte di tutti con l’augurio che i nostri piccoli grandi eroi possano ritornare quanto prima alla normalità.

ORDINANZA OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SENISE