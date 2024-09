Collegamenti Vulture Alto Bradano, interrogazione di Bochicchio

“Occorre assicurare una più adeguata copertura del servizio di trasporto pubblico locale, anticipando o posticipando alcune corse, per i cittadini del Vulture – Alto Bradano consentendo loro di usufruire appieno del servizio”.

È quanto chiede il capogruppo del fronte della sinistra in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, intervenendo sui disagi che vivono quotidianamente coloro che si spostano da e verso Potenza, Foggia e Bari.

“Una situazione complessa per la quale – prosegue Bochicchio – ho presentato una interrogazione per chiedere quali azioni la Giunta regionale intenda intraprendere per affrontare la questione.

Sono numerosi i pendolari del Vulture – Alto Bradano che si spostano quotidianamente da e verso le città di Potenza, Foggia e Bari.

Esiste un solo collegamento diretto tra i Comuni della zona e i predetti capoluoghi mentre gli altri collegamenti sono possibili solo tramite scalo alle stazioni ferroviarie di Melfi e Rionero in Vulture.

Inoltre, l’attuale programma di trasporto su gomma offerto dal Cotrab non permette ai cittadini, specialmente quelli di Venosa, di raggiungere le stazioni ferroviarie di Rionero, Atella, Ripacandida o di Melfi con i mezzi pubblici anche se presenti poiché le coincidenze risultano essere assenti o complicate”.

“Per questo – conclude l’esponente di Avs-Psi-LBp – chiedo di anticipare o posticipare gli orari di alcune partenze in modo da rendere fruibili i servizi”.