Per la prima volta insieme sul palco Noa e Miriam Toukan In Concerto per la Pace, il 9 settembre a Vizzini

Il 9 settembre per la prima volta l’artista e attivista israeliana Noa (Achinoam Nini) e la cantante e attivista palestinese Miriam Toukan si esibiranno insieme in Piazza Marconi a Vizzini (Catania), per celebrare la fratellanza tra due popoli storicamente separati da un conflitto che oggi vive la sua fase più tragica.

Il concerto è promosso dall’Associazione Catania Jazz col contributo del Comune di Vizzini e della Regione Siciliana.

Sarà Miriam Toukan ad aprire il concerto prima di lasciare lo spazio a Noa e la sua band.

Dopo le esibizioni soliste le due artiste si riuniranno sul palco per esibirsi in diversi brani performati in arabo, ebraico e inglese.

Non è scontato che una cantante israeliana e una palestinese si incontrino per cantare insieme.

Se accade oggi, nel momento più terribile del rapporto tra israeliani e palestinesi, è per testimoniare con grande coraggio la volontà di pace tra i due popoli.

Da sempre sia Noa che Miriam Toukan si battono per la pace, tant’è che Noa è stata una delle protagoniste dell’enorme movimento che dall’inizio del 2023 si batte nelle piazze israeliane per le dimissioni di Netanyahu e del suo governo, prima dello scoppio della guerra con Hamas.

ANSA