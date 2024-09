ASSESSORE LATRONICO VISITA L’IMPIANTO TERMALE “CUGNO DEI VAGNI”

L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha visitato l’impianto termale “Cugno dei Vagni” nell’ambito di un’iniziativa organizzata dal Comune di Nova Siri e Basilicata Adventure.

Con la guida del Prof. Martorella dell’Università degli studi della Basilicata, l’evento ha registrato un’ampia partecipazione.

“L’edificio – ricorda Latronico – fu utilizzato durante l’età imperiale (I-III secolo d.C.) e presentava un ricco insieme di elementi architettonici decorativi, come pavimenti a mosaico, rivestimenti murari in marmo e cornici in stucco, dei quali sono stati rinvenuti solo pochi resti.

La Regione Basilicata – sottolinea l’assessore – ha deciso di valorizzare questo sito attraverso il finanziamento, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, di tre progetti: Progetto Magna Grecia, Progetto Sirio e I Sentieri del Benessere”.