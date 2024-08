Traffico e temperature roventi, l’ultimo weekend d’agosto è da bollino rosso

Ultimo weekend di agosto segnato dalla fine delle vacanze e dai rientri a casa per il ritorno al lavoro e la preparazione alla riapertura delle scuole.

Bollini rossi sia sulle strade, con traffico sostenuto in tutta la Penisola, sia per quanto riguarda le temperature, ancora abbondantemente sopra le medie del periodo e intense soprattutto nelle città.

Sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi città del Centro-Nord.

Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di ieri fino a domenica 1 settembre. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 8 alle 16 e domani dalle 7.00 alle 22.00.

Bollino rosso anche in 8 città, dove le temperature saranno particolarmente elevate. Secondo il ministero della Salute oggi le temperature saranno roventi a Bari, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Trieste, Perugia e Brescia.

Il caldo si farà sentire in generale in tutta l’Italia. Nel weekend avremo picchi di 39 gradi in Sardegna; sono previste massime dai 35 ai 37 gradi anche al Centro, tra Roma e Firenze, fino a 34 gradi a Milano, senza dimenticare l’afa che sarà opprimente su gran parte della Pianura Padana, spiegano i meteorologi.

Fatta eccezione per qualche rovescio di calore sulle montagne e tra Sicilia e Calabria: l’aria sarà caldissima, il mare sarà caldissimo, la montagna sarà molto calda, sembrerà di essere a fine luglio.

A salire quest’estate non sono solo le temperature, ma anche i prezzi, che hanno segnato una stangata sulle vacanze.

A luglio 2024 il prezzo al consumo dei pacchetti vacanze nell’Ue è cresciuto del 6,6% rispetto all’anno prima ma l’Italia – sottolinea Eurostat – ha registrato un vero boom con una crescita del 19,5%, seconda solo a quella segnalata in Francia (+22,2%).

ANSA