Basilicata Road Show Boston – New York 9/12 2024

L’ Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata , in collaborazione con Enit Usa , ha organizzato due giornate itineranti fatte di incontri ed eventi B2b nella città di Boston , presso il Consolato Generale il 9 settembre e successivamente a New York , nella giornata dell’ 11 , presso l’Istituto Italiano di Cultura.

L’evento, nato su iniziativa dell’Apt Basilicata in seguito alla cancellazione del workshop luxury di ottobre a New York, si propone di organizzare una serie di iniziative che mirano alla promozione turistica della nostra regione per il mercato statunitense.

In realtà il progetto consta di due momenti distinti, ma contingenti. Infatti, oltre agli eventi B2b, nel periodo di tempo che va dal 29 Agosto al 29 Settembre, la Regione Basilicata, in accordo con l’Enoteca Regionale Lucana e in collaborazione con Eataly NY, renderà disponibili, nei due store newyorkesi, le 5 etichette di vini già operanti nel mercato statunitense, ovvero: Cantine del Notaio, Re Manfredi, Fantini, Paternoster (Tommasi) Terra dei Re.

Esse, oltre ad essere presentate e vendute, saranno inserite nel menù di Eataly con una speciale box, dando così modo alla clientela degli store, di conoscere i vini lucani degustando regolarmente un pasto completo.

La manifestazione itinerante, invece, consentirà ai sellers lucani di incontrare circa 40 operatori per ognuna delle due aree territoriali, quali tour operator dei settori luxury, leisure e active, agenti di viaggio, rappresentanti del turismo enogastronomico e della stampa specializzata, selezionati dall’Enit.

In queste giornate di workshop e incontri B2b negli Stati Uniti, si inizierà con una presentazione generale della regione, a cura del direttore generale dell’Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, che illustrerà anche la campagna di comunicazione, volta a far conoscere la Basilicata al mercato statunitense, realizzata in collaborazione con la New York University.

Sarà presente, inoltre, anche un delegato di Lonely Planet Global per presentare al pubblico la prima guida Lonely Planet in lingua inglese, finanziata da APT Basilicata,

dedicata alla nostra regione.

Nella giornata del 12 settembre, invece, è prevista una triplice tipologia di incontri organizzati dall’APT Basilicata, nella sede Eataly di New York City Flatiron. Gli appuntamenti saranno:

Cooking Class – dalle ore 13 alle 15 – tenuta da uno chef di Eataly e riservata esclusivamente a giornalisti della stampa di settore e tour operator. Si accede infatti, solo su invito;

– dalle ore 13 alle 15 – tenuta da uno chef di Eataly e riservata esclusivamente a giornalisti della stampa di settore e tour operator. Si accede infatti, solo su invito; Tasting Wine Store – dalle ore 13 alle 17.30 – aperto a tutti, con degustazione dell’ Amaro Lucano e di cinque vini lucani: Cantine del Notaio, Re Manfredi, Fantini, Paternoster (Tommasi) Terra dei Re ;

– dalle ore 13 alle 17.30 – aperto a tutti, con degustazione dell’ e di cinque vini lucani: ; Evento Consumer – dalle ore 18 alle 19.30 – Consumer Class tenuta da rappresentanti di settore lucani, dedicata all’approfondimento della conoscenza della regione Basilicata.

In contemporanea, infine, sarà possibile visitare la mostra itinerante “Basilicatë, una celebrazione della cultura Lucana nel Mondo”, inaugurata insieme alla Federazione dei Lucani in Nord America e che, dopo New York, sarà visitabile a Buenos Aires, Montevideo e Torino.