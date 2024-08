SENISE : IC Nicola Sole le lezioni riprenderanno l’11 Settembre i 3 giorni di apertura anticipata saranno recuperati in seguito

Si comunica che le attività didattiche dell’I.C.”Nicola Sole” di Senise inizieranno l’11 settembre 2024 con tre giorni di anticipo rispetto al calendario scolastico regionale.

Tale decisione è stata adottata lo scorso mese di giugno all’unanimità dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto per consentire una pausa didattica nel periodo di fine aprile- inizio maggio 2025.

Infatti, i tre giorni di apertura anticipata saranno recuperati il 23 e 24 aprile 2025 ed il 2 maggio 2025, garantendo una sospensione delle attività di dieci giorni in occasione delle festività pasquali e di quattro giorni in occasione del 1^ maggio.

Questo consentirà agli alunni di fruire di un congruo periodo di tempo per il recupero e potenziamento degli apprendimenti prima dell’ultimo mese di scuola.

Ciò è fondamentale, ad avviso degli organi collegiali dell’Istituto, in un anno scolastico in cui, per le scuola che adottano la settimana corta, ci sarà una quasi totale assenza di ponti e pause didattiche.

Il Dirigente Scolastico prof. Francesco D’Amato