Covid, Fda approva i vaccini aggiornati di Pfizer e Moderna Saranno disponibili in Usa nei prossimi giorni

Nel giro di pochi giorni gli americani potranno ricevere le versioni aggiornate dei vaccini mRNA contro il Covid, di Pfizer e Moderna: le immunizzazioni contro il virus Sars-Cov-2 per la stagione 2024-25 saranno infatti disponibili nelle farmacie Usa.

Come anticipato, la Food and Drug Administration (Fda) americana ha dato il via libera ai nuovi vaccini in anticipo rispetto allo scorso anno, anche in risposta alla forte ondata di casi di Covid che in Usa continuano a crescere.

I prodotti Pfizer e Moderna, in lavorazione da mesi, mirano alla variazione di Omicron KP.2, che era diffusa a maggio scorso.

Ora però a circolare maggiormente sono altre mutazioni, con in testa la KP.3.1.1. particolarmente infettiva. Secondo Pfizer e Moderna tuttavia, le versioni aggiornate dei loro vaccini potranno comunque produrre una risposta immunitaria più forte dei vaccini precedenti anche contro le nuove varianti.

I Cdc hanno raccomandato le vaccinazioni contro il virus Sars-Cov-2 per tutti dai 6 mesi in su.

ANSA