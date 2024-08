BASILICATA MONGIELLO AI CENTO ANNI DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI TRAMUTOLA

“Il tema delle rinnovabili non è solo importante: è fondamentale. Non è più una scelta come è stato in passato. E’ un obbligo per il futuro nostro e delle future generazioni: gli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea sono ambiziosi e puntano a ridurre le emissioni di almeno il 45% entro il 2030”.

Così l’assessore all’Ambiente e Transizione ecologica, Laura Mongiello, stamani nel corso delle celebrazioni per i cento anni della centrale idroelettrica “Torrente del Caolo” a Tramutola durante le quali ha sottolineato:

“Da assessore all’Ambiente e alla Transizione energetica posso dire di essere molto lusingata di essere qui in un contesto in cui le mie due deleghe sono rappresentate dalla natura bellissima che ci circonda e dalla materia energetica che passa, in una sorta di staffetta locale, dal petrolio all’acqua”.

“A pochi metri dal luogo dove 100 anni fa la comunità di Tramutola ha dimostrato tenacia, lungimiranza e orgoglio – ha sottolineato Mongiello – è importante per noi prendere esempio e mettere a modello questo modo di fare che crea sviluppo e ricchezza senza danneggiare la natura, valorizzando il tutto anche in termini di potenzialità turistiche”.

Per concludere l’assessore Mongiello spiega: “La strada per raggiungere gli obiettivi di energia da fonti rinnovabili comunque è ancora lunga.

Esempi come quelli della Centrale del Caolo sono importanti per far in modo che tra 100 anni i nostri nipoti possano celebrare altre scelte che compiamo oggi”.