Attese oltre 130 mila persone a festa Madonna di Viggiano

Sono attese non meno di 130 mila persone nei cinque giorni dei festeggiamenti in onore della Madonna Nera di Viggiano (Potenza), regina e patrona della Basilicata, che prenderanno il via da giovedì 29 agosto, fino al 2 settembre, giorno della festa patronale del paese della Val d’Agri e che avrà il suo momento culminante domenica 1 settembre con la processione, l’accoglienza della statua e la celebrazione della messa pontificale, presieduta dall’Arcivescovo metropolita di Potenza, monsignor Davide Carbonaro.

E’ quanto ha previsto il primo cittadino, Amedeo Cicala, presentando stamani, a Potenza, il ricco programma liturgico e civile alla presenza del governatore lucano, Vito Bardi, dello stesso Carbonaro, e del rettore del Santuario Madonna del Sacro Monte, don Paolo D’Ambrosio.

“Questo bel momento di raccoglimento dei lucani – ha detto il sindaco Cicala, introducendo quello che ha definito “l’evento più importante della regione – rappresenta la loro festa.

C’è grande ansia per l’organizzazione, ma anche l’entusiasmo di rinnovare un evento che emoziona e lascia il segno in tutti coloro che vi parteciperanno”.

Monsignor Carbonaro ha posto l’accento sul tema dell’accoglienza e della pace: “Viggiano – ha detto – la possiamo assimilare a Nazareth, due piccole città dove possono avvenire eventi grandissimi. Mi piace pensare a questa assimilazione per la preghiera alla pace che eleveremo.

Sarà poi importantissimo aprire i confini della regione con accoglienza e la carità”. Bardi l’ha definito “un momento di aggregazione, un momento di popolo, di unione e di speranza per una Basilicata migliore”.

Nel programma civile dei festeggiamenti, sono previsti concerti bandistici, lancio di mongolfiere, una sfilata dei costumi tipici lucani, mentre il 2 settembre si esibirà in piazza il rapper Clementino, e il giorno seguente il duo Renga Nek.

