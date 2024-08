Tragedia a Nova Siri, in provincia di Matera

Una donna di 71 anni è deceduta questa mattina mentre si trovava in spiaggia.

Ad accorgersi della donna, ormai priva di sensi, sono stati altri bagnanti che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e un’eliambulanza, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso, nonostante siano state immediate, non hanno portato al risultato sperato. Le cause del decesso sono ancora al vaglio degli inquirenti.

Questa triste notizia ci ricorda l’importanza di prestare attenzione alla propria salute, soprattutto durante le giornate più calde.”