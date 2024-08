Azione nonviolenta – Giorno 24 (di cui 17 di digiuno a sola acqua + 7 di sciopero della fame con assunzione di 300 calorie).

Si procede ad oltranza e non escludo, in assenza di riscontri, un ulteriore “step” (Sciopero della sete).

Non è un ricatto, è fame di Stato di diritto e di quel diritto alla conoscenza che è sinonimo di democrazia.

Sì al Garante dei detenuti/Comunità penitenziaria.

IL TGR Basilicata rispetti l’art. 294 del c.p.

Ventiquattro giorni possono sembrare lunghi una vita, come quella vita che credo di aver speso in difesa di diritti umani inalienabili e fondamentali. Lunghi una vita soprattutto quando alcuni dei tuoi interlocutori sembrano essere ciechi, sordi e di certo muti.

Nella mia iniziativa, che è un’iniziativa di dialogo, non c’è niente di personale e la critica è agli atti e alle omissioni; c’è il tentativo di trasferire forza e consapevolezza per con-vincere (vincere con, assieme e non contro), per far “vincere” il diritto e i diritti contro la putrefazione e il disfacimento politico, istituzionale, economico, sociale e di quella che ancora chiamiamo democrazia. Il tentativo di far “vincere” la Res-pubblica e quella Costituzione scritta da troppo tempo sostituita dalla Costituzione materiale.

“L’amore e la nonviolenza non sono mai ricatto perché non si ha ricatto nella difesa, nella sete, nella fame di verità e di conoscenza se non per chi ne ha paura”.

A breve seguirà nota anche per aggiornare l’elenco di coloro che hanno inteso sottoscrivere la lettera/appello indirizzata ai vertici Rai locali e nazionali, alla Commissione di Vigilanza e al Presidente della Repubblica. Spes contra Spem.

Qui l’elenco aggiornato di coloro che hanno deciso di sottoscrivere la lettera/appello rivolta ai vertici della Rai locale e nazionale, alla Commissione di Vigilanza e al Presidente della Repubblica.

NOI SOTTOSCRITTI:

1. Dr. Diodoro Colarusso (già primario del reparto di Medicina Interna dell’Ospedale di Lagonegro e già direttore del 118 Basilicata)

2. Enzo Acito (ingegnere e già Consigliere regionale)

3. Antonio Di Sanza (avvocato e già consigliere regionale)

4. Alessandro Singetta (avv. già Consigliere regionale)

5. Giovanni Ruggiero (già Sindaco di Castelluccio Superiore)

6. Michele De Clemente (già Sindaco di Lauria)

7. Giulio Cainarca (Direttore Radio Libertà)

8. Antonio Albanese (giornalista e direttore della testata di geopolitica “AGCNEWS”

9. Carlo Giordano (Direzione Radicali Lucani)

10. Nicola Timpone (consulente)

11. Giuseppe Rossi (odontoiatra e già vicesindaco di Senise)

12. Luigi De Magistris (già Sindaco di Napoli e già Magistrato)

13. Raoul Pacifici Guatteri (educatore professionale e animatore della onlus “Quei ragazzi lavori in corso”)

14. Sabatino Savaglio (commercialista)

15. Mario Marra (Presidente Fondazione Stella Maris e già dirigente Asp)

16. Lucia Tripodi (iscritta a Radicali Lucani)

17. Francesca Tiboldo (già insegnante e sostenitrice Ass. Radicali Lucani)

18. Nicoletta Colombo (insegnante)

19. Anna Conte (architetto e scrittrice)

20. Rosanna Ennico (iscritta a Radicali Lucani)

21. Giuseppe Natale (geometra)

22. Carla Maturo (insegnante)

23. Maria Antonietta Ciminelli (Tesoriera di Radicali Lucani)

24. Simona Calabrese (impiegata “Sviluppo Lavoro Italia)

25. Antonietta Lofrano (pensionata)

26. Filomena Giordano (insegnante)

27. Francesco De Sio (avvocato)

28. Elisabetta De Luca (impiegata)

29. Angelo Bianco (avvocato)

30. Domenico Muscolino (ingegnere e già sindaco di Castelsaraceno)

31. Biagio Costanzo (Presidente Tribunale di Lagonegro e già sindaco di Episcopia).

32. Paride Leporace (giornalista e scrittore)

33. Patrizia Sanza (impiegata e iscritta a Radicali Lucani)

34. Gianni Perrino (già consigliere regionale)

35. Doriana Vriale (giornalista)

36. Mario Bochicchio (pensionato)

37. Livia Cagnazzi (insegnante)

38. Alessandro Da Rold (giornalista)

39. Paolo Sinisgalli (giornalista)

40. Wilma Ciminelli (insegnante)

41. Mario Erboso (maestro di ballo)

42. Leonardo Pisani (docente e giornalista pubblicista)

43. Aniello Antonio De Blasio (già Sindaco di Latronico e Veterinario)

44. Antonio Papaleo (Presidente Associazione Regionale Pazienti Diabetici)

45. Francesco De Cunto (gastroenterologo)

46. Michele Martemucci (già dirigente bancario)

47. Vincenzo Veltri (farmacista)

48. Loredana Scaiano (insegnante e scrittrice)

49. Alessandra Camaiani (avvocato)

50. Alessandro Bolognetti (insegnante)

Maurizio Bolognetti

Giornalista

Autore dei libri https://www.ibs.it/libri/autori/maurizio-bolognetti

Segretario di Radicali Lucani

Membro del direttivo Provinciale di Azione

Già membro del Consiglio Generale dei Club Pannella