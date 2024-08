“Terra mia” è il nuovo singolo di NDRIJUZZ, giovane cantante di Senise, appena lanciato.

Il brano è un omaggio al suo paese natale, ma anche alla sua storia personale, alle sue ambizioni e aspirazioni.

La canzone, fresca e piena di energia, è accompagnata da un videoclip girato da Sonia D’Arino tra i pittoreschi vicoli di Senise, e vede la partecipazione di un’altra giovane artista del luogo, Erika Marcelli.

Il singolo riflette il sogno di NDRIJUZZ di sfondare nel mondo della musica, di “prendersi la scena”, ma al tempo stesso di restare legato alle sue radici e di aiutare chi, come lui, nutre ancora speranza e passione.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della canzone e del videoclip. Un grazie speciale va a Sebytalbot per la produzione musicale, a Sonia e a tutti i partecipanti per il video, e a RockAm per aver distribuito la canzone sulle piattaforme digitali.

Un grazie particolare anche a Erika per aver collaborato con me in questo bellissimo progetto. Vi auguro un buon ascolto e lunga vita alla musica”, ha dichiarato il giovane cantante.