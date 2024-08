Venezia, a Patty Pravo il Women Cinema Award

A Patty Pravo va il Women in Cinema Award ideato da Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo, un riconoscimento nato con l’obiettivo di valorizzare e rendere omaggio al talento delle donne, le premiate e i premiati sono scelti tra le eccellenze del cinema e delle arti a esso vicine, testimoni in grado di rappresentare le diverse culture e i differenti modi di raccontare e far rivivere storie e personaggi.

Particolare attenzione è riservata anche alle personalità impegnate in attività legate al sociale.

L’appuntamento è il 3 settembre, durante la Mostra del Cinema di Venezia, presso l’Italian Pavilion che ospiterà la premiazione della IX edizione del Premio.

In quella occasione Patty Pravo annuncerà un nuovo e importante progetto che la vedrà protagonista insieme alla Eagle Pictures.

L’Academy di Women In Cinema Award (WiCA), composta da giornaliste e critiche cinematografiche, ha deciso di insignire Patty Pravo del Premio per celebrare l’indiscusso talento artistico e la straordinaria sensibilità.

Il WiCA rende omaggio all’impegno costante di Patty Pravo nella lotta per i diritti delle donne e per la loro autodeterminazione, proponendo un modello femminile libero da stereotipi e pregiudizi.

La carriera di Patty Pravo è stata segnata da una forte attenzione ai temi della libertà e dell’emancipazione femminile, valori che ha saputo trasmettere con grande intensità attraverso la sua arte e la sua musica.

WiCA è prodotto da Claudia Conte, giornalista e conduttrice, che ne è anche testimonial.

Fanno parte della Academy di WiCA le giornaliste Fulvia Caprara, Paola Casella, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Mariza Gandolfi, Alessandra Magliaro, Antonella Nesi, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Marina Sanna, Cristina Scognamillo, Stefania Ulivi.

WiCA è realizzato con il sostegno del MiC Ministero della Cultura e dell’Audiovisivo – Direzione Generale per il Cinema.

