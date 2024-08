Tim Burton a Venezia: “Beetlejuice Beetlejuice” sarà il film d’apertura

“Beetlejuice Beetlejuice” è il sequel di uno dei film più amati di Tim Burton, ossia “Beetlejuice” del 1988; proprio come allora, il ruolo dello spiritello maligno è affidato a Michael Keaton, che sarà affiancato da alcuni membri del cast originale, come Winona Ryder e Catherine O’Hara, e da new entry quali Willem Dafoe, Jenna Ortega e Monica Bellucci, attuale compagna di Burton.

Il Direttore Alberto Barbera ha dichiarato: “’Beetlejuice Beetlejuice’ è l’atteso ritorno di uno dei personaggi più iconici del cinema di Tim Burton, ma anche la felice conferma dello straordinario talento visionario e della maestria realizzativa di uno dei più affascinanti autori del suo tempo. La Biennale di Venezia è onorata e fiera di poter ospitare la prima mondiale di un’opera che è una sorprendente altalena di immaginazione creativa e trascinante ritmo allucinatorio”.

Per questo lungometraggio, il regista ha chiamato nuovamente a sé il compositore Danny Elfman e la costumista Coleen Atwood, suoi storici collaboratori. In veste di produttore esecutivo, inoltre, compare Brad Pitt.