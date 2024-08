Tradizioni in tavola: un viaggio nel gusto a Ferrandina”

Dopo il successo di “Ferrandina in cima alla cuccagna” dello scorso 5 agosto, il via alla seconda edizione de “La domenica del villaggio” che si terrà giovedì prossimo 22 Agosto in occasione della giornata nazionale della passata di pomodoro. Il Chiostro di Santa Chiara a Ferrandina, la location scelta per l’occasione. L’evento, organizzato dall’associazione “Lo scoiattolo APS” con il patrocinio del Comune di Ferrandina, rientra nel cartellone estivo Estarte Ferrandinese 2024 e vede coinvolti il comitato spontaneo di Ferrandina “Le Chianajole”. L’inizio è previsto per le 9:30 con la pummarola di comunità alla scoperta di tradizioni e antichi mestieri, salsa di pomodoro e pasta fresca. L’associazione “Lo scoiattolo Aps” attiva nel territorio dal 2022 è volta alla promozione sociale con iniziative di varia natura al fine di stimolare i ragazzi ad avere relazioni sociali di valore in grado di coltivare emozioni. In questa ottica l’iniziativa è volta alla promozione del territorio e all’integrazione comunitaria. A partecipare in modo attivo ci sarà il C.S.A.P., il Centro Sociale Anziani Polivalente di Tursi, i ragazzi e le famiglie del SAI – MSNA di Ferrandina, che insieme alle mamme sudamericane e a “Le Chianajole” saranno alle prese del piatto tipico; il tutto sotto gli occhi della giuria costituita dai bambini. Dopo la pausa con il pranzo al sacco di comunità, si ripartirà alle ore 18:00 nel teatro del chiostro con lo spettacolo teatrale “La conta de lo cunto de li cunti” a cura della Compagnia di Teatro Mobile Room to play di Barletta; rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni. L’evento è gratuito e aperto a tutti senza obbligo di tesseramento. L’associazione, inoltre, invita tutti anche all’evento di mercoledì 4 settembre con il teatro dei ragazzi “Cappuccetto bambina impertinente” a cura della compagnia teatrale di Altamura “Molino d’arte”.