Tanti eventi per tutti i gusti negli ultimi giorni di Agosto per la Rassegna “Un’altra Estate Insieme” a Brindisi Montagna

Dopo una settimana di Ferragosto ricca di eventi molto apprezzati e partecipati, continuano gli appuntamenti del cartellone estivo a Brindisi Montagna per la rassegna “Un’altra Estate insieme”.

Lunedì 19 agosto alle ore 19 in Piazzetta San Giovanni Paolo II assisteremo alla presentazione del libro “Incontrarmi alla fine dell’arcobaleno”, di Cecilia Pacileo, un toccante racconto dove la forza dell’amicizia e la capacità di superare le avversità mostrano che i legami veri possono resistere al tempo e alla distanza, brillando come un faro di speranza nel buio della vita.

Alle ore 21.30 ci sposteremo in Piazza Libertà, dove potremo ascoltare e cantare insieme a squarciagola le canzoni del Vasco nazionale, nel concerto del “Manifesto del Blasco”.

Ancora tanta musica ci accompagnerà nella serata del 20 agosto in Piazza Libertà a partire dalle ore 22, dove con DJ Carletto e vocalist Davide Padulosi, balleremo sulle note dei grandi successi dei mitici anni ’90 con “Futurama”.

Il 21 agosto spazio all’arte e alla cultura con “Donnart”, a cura di Domenico Dragonetti, dove il mondo dell’arte al femminile vedrà la partecipazione di 50 artiste che allestiranno 3 opere libere nelle aree esterne e nei chiostri del Castello Fittipaldi dalle ore 16 alle ore 23. Ad allietare la serata l’intermezzo musicale del Duo Harmony con contrabbasso e armonica sempre al femminile.

Tante sane risate e divertimento per tutti il 22 agosto nell’Aia Chiaffa alle ore 21.30 con lo spettacolo cabaret “Non ci resta che ridere” con Gianluca Giugliarelli di Area Zelig e Made in Sud.

Il 23 agosto terzo appuntamento con la Rassegna Internazionale di Fisarmonica in Piazza Libertà a partire dalle ore 21 a cura del Maestro Giangiacomo Buccella, pluricampione mondiale, che eseguirà un interessante workshop, coadiuvato dagli allievi che si esibiranno in improvvisazione e jam session. A conclusione della serata, il maestro si esibirà in concerto con “Musica Popolare, Pizzica e Taranta”.

Il 25 agosto alle ore 19 in Piazzetta San Giovanni Paolo II ci immergeremo nel racconto di Beniamo Carella “Dentro e fuori l’Alaska.

Al di là dei confini: Pasquale Larocca”, che racconta la toccante esperienza sportiva di Pasquale Larocca, un giovane lucano appassionato di sci e montagna, determinato a superare i suoi limiti e raggiungere quel riscatto personale cui tutti ambiscono nel corso della vita.

Alle ore 21,30 ci sposteremo in Piazza Libertà dove ripercorreremo insieme la carriera musicale e i grandi successi di Adriano Celentano con “La voce di Adriano” In concerto.

Spazio al divertimento e all’animazione per i ragazzi il 26 agosto a cura di Festidea in Piazza Libertà a partire dalle ore 18.30. Si replicherà il 29 con i gonfiabili in Piazza Libertà a partire dalle ore 17,30.

Concluderemo il mese più caldo dell’anno il 30 agosto con il Saggio di Pittura a cura del maestro Rocco Losasso Santacroce e il duo sax e chitarra di Oliveto e Verbicaro nella splendida cornice del Castello Fittipaldi a partire dalle ore 18.

Per tutti i giorni della settimana è possibile visitare il Castello Fittipaldi-Antinori, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20.

Tutti i sabati di agosto il Parco della Grancia sarà aperto dalle ore 11 e alle ore 21 si potrà assistere al cinespettacolo “La storia bandita”.

Tanti eventi per tutti e per tutti i gusti a Brindisi Montagna per un’estate unica e indimenticabile. Parola d’ordine: Vietato mancare.