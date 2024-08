Trump fa il pieno di follower di X, ne ha 89,1 milioni

Donald Trump torna su X e fa il pieno di nuovi follower.

Complice l’intervista a Elon Musk, l’ex presidente ha raggiunto quota 89,1 milioni di follower su X, ben oltre i 7,53 milioni che ha sul suo social Truth.

Alla sua intervista con il miliardario di X circa 23 milioni di persone si sono sintonizzate.

Per la piattaforma di Musk, la conversazione con Trump rappresenta una possibile spinta in un momenti difficile fra la crescente concorrenza e lo scetticismo degli inserzionisti, non convinti dalla gestione Musk.

“Fra le 19.47 e le 22.47, il post di Donald Trump su Space ha ricevuto 73 milioni di visualizzazioni.

Nello stesso periodo ci sono stati 4 milioni di post sulla conversazione fra Elon Musk e Trump su X, generando un totale di 998 milioni di visualizzazioni”, afferma X.

Dati che incassano il plauso di Trump: “Un record storico, ma i media rifiutano di parlarne perché sono Fake News”.

