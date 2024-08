S.S. n. 407 Basentana, presentata interrogazione consiliare

“La questione viabilità continua a essere un tarlo nella vita dei cittadini lucani soprattutto per coloro che percorrono la strada statale S.S. n. 407 – Basentana; complice la stagione balneare che aumenta i volumi di traffico, i continui disagi diventano fonte di grande pericolo per gli automobilisti.

Per questa ragione, abbiamo presentato un’interrogazione consiliare per conoscere qual è l’effettivo stato dell’arte degli interventi di ammodernamento della S.S. n. 407 – Basentana, lotto per lotto, quali le problematiche, in considerazione dei ritardi accumulatisi nell’esecuzione dei lavori”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali del Pd, Roberto Cifarelli e Piero Marrese.

“La Regione Basilicata – continuano i consiglieri Cifarelli e Marrese – attraverso il Dipartimento Infrastrutture, ha l’autorevolezza e la competenza necessarie per monitorare lo stato dei lavori e allo stesso tempo interloquire con l’ANAS al fine di rendere noto ai Sindaci interessati, e al territorio nel suo complesso, l’effettivo stato di avanzamento dei lavori e dei collaudi in corso”.

“La percorrenza della S.S. 407 ‘Basentana’, tratto Bernalda – Metaponto, come segnalato da numerosi cittadini – aggiungono i due esponenti del Pd in Consiglio regionale – è veramente qualcosa di pericoloso: nell’interrogazione abbiamo chiesto al Presidente della Giunta regionale e al nuovo assessore alle Infrastrutture qual è lo stato dell’arte degli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. 407 ‘Basentana’, tratto Bernalda – Metaponto, quali le problematiche, in considerazione dei ritardi accumulati nella esecuzione dei lavori.

Si chiede, inoltre – concludono i consiglieri Cifarelli e Marrese – quali iniziative si intendono intraprendere con la dirigenza ANAS al fine di contribuire alla definizione delle criticità riscontrate e giungere a una tempistica certa per la conclusioni dei lavori; infine quali iniziative si intendono intraprendere allo scopo di coinvolgere i Sindaci e il territorio interessato in modo da condividere informazioni dettagliate sullo stato avanzamento dei lavori”.