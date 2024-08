“PREMIO HERACLEA” -Policoro 11 Agosto 2024

Il suggestivo lungomare di Policoro si prepara ad ospitare, domenica 11 agosto, il prestigioso Premio Heraclea, evento ideato dal rinomato scenografo Mario Carlo Garrambone.

Un tributo alla terra lucana, nato con l’obiettivo di promuovere il territorio e riconoscere il valore di coloro che, con la loro professionalità, hanno portato lustro alla Basilicata anche oltre i suoi confini.

Il Premio Heraclea è un’occasione unica in cui grandi personalità condividono le loro storie, il loro forte legame con la terra d’origine e le emozioni che hanno mantenuto vivo in loro il senso di appartenenza alla lucanità.

È un incontro in cui cultura, arte, immagini e suoni si intrecciano, creando un viaggio simbolico alla scoperta di paesaggi ancora in gran parte inesplorati, tradizioni e riti popolari che fondono sacro e profano, e la storia di un territorio ricco di fascino.

Il premio, istituito nel 2012 ed organizzato dall’Associazione Lucania Storica-Novitalia, presieduta da Francesco Calderaro, porta con sé il ricordo di Rocco Brancati, presidente onorario dell’Heraclea.

La cerimonia di conferimento del premio, giunto alla sua tredicesima edizione, sarà condotta dal noto presentatore Rai Savino Zaba.

I premiati dell’edizione 2024 includono figure di spicco come Rocco Luigi Leone, Milena Lerario, Francesca Giorgino, Marco Arcieri, Nicola Benedetto, Antonio La Cava, Michele Uva, Francesco Martorella e Giovanni Matarazzo.

Inoltre, il Premio Heraclea speciale della Commissione Europea sarà assegnato a Leonardo Panetta.

Questo evento non è solo una celebrazione di successi individuali, ma un riconoscimento del profondo legame che unisce queste personalità alla loro terra d’origine, un legame che continua a ispirare e a promuovere la ricchezza culturale e storica della Basilicata.

I premi, realizzati dal maestro orafo, Michele Affidato, saranno consegnati quest’anno a: Milena Lerario: manager di altissimo valore nel mondo dell’ingegneria e della finanza.

Amministratore delegato di Airbus Italia, azienda leader a livello europeo nel settore dell’aerospazio.

Autrice illuminata di strategie innovative legate alla pianificazione e performance del business aziendale.

Rocco Luigi Leone: pediatra di altissimo livello, eccelso professionista della medicina al servizio dei più

piccoli e della comunità. Uomo e medico dal volto umano, fa della sua professione una vera missione

di vita.

Antonio La Cava: il volto umano della cultura al servizio della comunità. Autore del Bibliomotocarro, un’idea geniale, planetaria, per trasportare il sapere tra la gente. Artefice di un esperimento culturale

di grande successo.

Giovanni Matarazzo: imprenditore di alto profilo, vera icona dell’ideazione e progettazione dell’offerta turistica lucana ed oltre. Manager del più grande gruppo imprenditoriale turistico di Basilicata. E’ presidente regionale di Confindustria Turismo.

Francesca Giorgino: talento di alto livello del make up artist nel mondo del cinema. Firma inconfondibile in tante produzioni nazionali e internazionali, protagonista in prestigiosi backstage con la propria arte.

Marco Arcieri: funzionario di alto profilo al Ministero per l’Ambiente, a capo dell’Icid, la Commissione internazionale per l’irrigazione e il drenaggio delle acque. Stratega, visionario pianificatore di idee per

combattere le carenze idriche che affliggono il mondo.

Nicola Benedetto: imprenditore di successo con interessi che toccano vari ambiti, industria, ospitality ed editoria. Fine ideatore di economie aziendali finalizzate allo sviluppo industriale nell’amata Basilicata.

Michele Uva: manager sportivo di livello mondiale. Talento innato, forte di una formazione specializzata e di un’esperienza sul campo costellata da incarichi di prestigio.

Si è distinto per capacità manageriali nelle istituzioni dello sport e, in particolare, nell’Uefa e nella Lega calcio.

Francesco Martorella: illuminato archeologo, fine docente, visionario ricercatore in Basilicata, in Italia e nel mondo di beni e siti storici di civiltà millenarie, patrimonio della nostra storia.

Leonardo Panetta (Riconoscimento speciale Europa): giornalista di livello internazionale, esperto di esteri sia come corrispondente che come anchorman. Corrispondente Mediaset da Bruxelles.

Arte, cultura, ed intrattenimento con lo spettacolo di cabaret di Dino Paradiso e la sfilata di moda mare a cura di Anna Calviello.

Protagonista anche la grande musica con: Renanera, Mirko Gisonte e Adika Pongo. Ospite d’eccezione: il cantautore Mario Biondi che, con la sua voce black, scalderà la costa jonica.