Lagonegro 1929: Iscrizione in Eccellenza, ma resta l’incognita sul campo sportivo

Lagonegro, 10 luglio 2025

La società Lagonegro 1929 comunica di aver regolarmente presentato l’istanza di iscrizione al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2025/2026. Dopo sette anni di assenza dai campionati regionali di vertice, il ritorno in Eccellenza rappresenta un passo fondamentale per la rinascita del calcio a Lagonegro, costruito con impegno, sacrificio e senso di responsabilità verso la nostra comunità sportiva.

Tuttavia, la società esprime forte preoccupazione e profonda amarezza per l’atteggiamento dell’Amministrazione Comunale, che ad oggi non ha fornito risposte concrete né tempi certi sull’utilizzo del campo sportivo comunale, oggetto di ristrutturazione con fondi pubblici stanziati dalla Regione Basilicata nel 2022.

Riteniamo lesivo e incomprensibile il comportamento dell’Amministrazione, che di fatto ostacola il diritto della prima squadra cittadina a svolgere la propria attività sportiva nel territorio comunale, privando atleti, dirigenti, tifosi e famiglie di un bene pubblico fondamentale. Una situazione che rischia di compromettere la stagione sportiva e che mina profondamente la credibilità istituzionale del Comune stesso.

Lagonegro 1929 non intende arretrare. Continueremo a difendere con determinazione il diritto della città ad avere una squadra competitiva e un campo sportivo pienamente fruibile. La passione della nostra gente merita rispetto, trasparenza e collaborazione da parte delle istituzioni.

Nei prossimi giorni, informeremo la cittadinanza sulle prossime iniziative della società, sia a livello sportivo che istituzionale.

La storia del calcio lagonegrese non si cancella.

Forza Lagonegro!

Biase Picardi, Enrico Spera, Francesco Piro