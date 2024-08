Morte di Belmaan Oussama nel CPR di Palazzo San Gervasio: Lettieri (PD) chiede azioni decise, “Basta propaganda”

“Bisogna che venga fatta chiarezza su quanto accaduto il 5 agosto scorso nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio, quando un trattenuto algerino, di 19 anni, ha perso la vita nella totale assenza di personale idoneo ad intervenire e ad evitare che ciò accadesse.

Quanto ri-accaduto rappresenta l’ennesimo dramma di un ragazzo, di una vita spezzata troppo presto”.

Ad affermarlo è il Segretario del PD Basilicata, Giovanni Lettieri. “Troppo spesso questo è il tragico epilogo di chi si trova detenuto in strutture dove non vengono rispettate in prima la dignità e i diritti fondamentali delle persone lì dentro trattenute.

Basta con la continua propaganda unica azione di cui è capace questo Governo per affrontare il tema dei migranti.

Il fenomeno va affrontato con determinazione e nel rispetto della legge e dei diritti delle persone”, aggiunge Lettieri.

“Il Partito democratico – nazionale e regionale – nei prossimi giorni si mobiliterà sul tema con manifestazioni e proposte, insieme ad altre forze politiche, associazioni e sindacati”, conclude il Segretario.