Aggiornamenti Lavori sulla SS Sinnica: Incontro nella sede ANAS a Potenza

Si è svolto questa mattina nella sede dell’Anas Compartimento di Potenza un incontro tra l’Amministrazione Comunale di Lauria, il Capo Compartimento Anas ing. Pullano e il responsabile dei lavori ing. Sabato, sullo stato dei lavori in corso sulla Statale Sinnica.

L’Amministrazione ha sottolineato il grave disagio che ormai da oltre un anno stanno subendo gli utenti e le attività commerciali presenti sulla arteria.

Pur condividendo la necessità di effettuare i lavori per garantire la sicurezza di tutti, l’Amministrazione ha chiesto di accelerare al massimo i lavori in corso e di non procedere all’apertura di nuovi cantieri già programmati senza che siano prima ultimati i lavori che interessano il tratto regolato dal senso unico in modo anche da superare al più presto la variante.

L’Amministrazione ha anche rimarcato l’urgenza della pulizia della rotatoria allo svincolo di Lauria Nord e dell’intera Sinnica.

Su queste richieste si è registrato l’assenso da parte di Anas.

La delegazione della Città di Lauria era guidata dal Sindaco Pittella e composta dal Presidente del consiglio comunale Cirigliano, dagli assessori Caimo e Labanca Giovanni e dal consigliere delegato Giulio Labanca.