Cpr Palazzo S.G. Lacorazza: “Chiarezza e cambio di rotta”

“Deve scapparci il morto per assumere la consapevolezza che la sicurezza non la si costruisce con il filo spinato.

Anche perché vicende come quelle accadute al Cpr di Palazzo S.G. rischiano di innescare micce, alzare la tensione e rendere tutto più difficile anche nella gestione della delicata partita delle politiche migratorie.

Hanno fatto bene i parlamentari del Pd, Enzo Amendola e Rachele Scarpa, ad interrogare il ministro Piantedosi sulla morte del giovane Osama.

Nel mesi scorsi una delegazione del Pd di Basilicata aveva già denunciato con un evento ai cancelli del Cpr di Palazzo S.G. la condizione e il rischio di tale gestione.

Così come riteniamo sia giusto che il presidente Bardi tenga alta l’attenzione anche rispetto a vicende che, seppure diverse, rischiano di connettersi rispetto alla condizione di tensione e di possibile emergenza nella gestione dei cosiddetti braccianti agricoli.

I fatti interni ad un Cpr mostrano come le micce non contengono i problemi al di là dei mari e dei muri. Davanti al Cpr ed in Consiglio regionale faremo la nostra parte”.

Sono le dichiarazioni del capogruppo regionale del Partito democratico, Piero Lacorazza.