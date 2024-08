Senise: Raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata. Lunedì 5 agosto ore 21.30, viale Alcide De Gasperi

Lunedì , 5 agosto a Senise in Viale Alcide De Gasperi ore 21:30, il PD torna in piazza per raccogliere firme a favore della istituzione di un referendum contro la legge sull’autonomia differenziata.

Iniziativa organizzata assieme a Libera e Articolo 21. Sarà presente il Capogruppo del Partito Democrarico in Consiglio Regionale Basilicata, Piero Lacorazza.

“Chiediamo di abrogare la legge perché non solo crea squilibri all’interno del Paese, aumentando i divari e danneggiando i territori, ma penalizza i Comuni, frena lo sviluppo e colpisce l’istruzione e la sanità, oltre che togliere uguaglianze nei servizi per i cittadini – spiegano i rappresentanti “dem” -.

Questa legge sfavorisce anche il nord, perché anche se apparentemente potrebbe risultare vantaggiosa, in realtà espone al rischio che producendo disparità si finisca per spingere chi può ad intasare ulteriormente i servizi, come quelli scolastici e sanitari, peggiorando la qualità di vita, penalizzando anche gli utenti delle regioni più ricche”.