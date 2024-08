OTTAVA EDIZIONE DEL PREMIO RABATANA. A TURSI 8 E 9 AGOSTO

Il Premio Rabatana, giunto alla sua ottava edizione, anche quest’anno sarà la punta di diamante del programma estivo messo a punto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Salvatore Cosma.

Il riconoscimento, istituito nel 2016 per dare lustro a personalità di spicco del panorama culturale, politico, artistico, letterario, medico, scientifico ed imprenditoriale di caratura nazionale ed internazionale che si sono impegnate e si impegneranno per il recupero, la valorizzazione, la promozione e la crescita del borgo arabo saraceno famoso in tutto il mondo per aver dato i natali al poeta, più volte candidato al Nobel per la letteratura, Albino Pierro.

Il Premio Rabatana, va ricordato, ha fatto da preludio alla proposta di candidatura avanzata nel 2017 dalla Regione Basilicata delle Rabatane di Tursi, Tricarico e Pietrapertosa a siti d’interesse Unesco al cui dossier sta lavorando alacremente Pietro Laureano, artefice del riconoscimento attribuito ai Sassi di Matera agli inizi degli anni ’90.

Quest’anno l’iniziativa vedrà la presenza di una delegazione proveniente dal Bahrain che per la seconda volta verrà qui in Basilicata a conferma dell’interesse concreto che la nostra regione suscita verso investitori mondiali mossi anche dalle affinità culturali.

A capo della delegazione che giungerà in Basilicata il 7 Agosto facendo tappa a Matera, ci sarà Hashim Hussein, Direttore Generale dell’Unido Bahrain con al seguito un gruppo di donne e uomini di spessore impegnati nel mondo imprenditoriale, politico ed artistico conosciuti e stimati nel mondo arabo e nell’intero Medio-Oriente.

Il primo appuntamento tursitano sarà l’8 Agosto con una conferenza stampa che si terrà presso la sala consiliare del Comune di Tursi alle ore 18:30 per presentare la delegazione alla stampa e alla comunità, descrivendo le finalità e gli obiettivi che questi rapporti instaurati negli scorsi anni e ripresi ora dopo l’emergenza pandemica, vogliono perseguire e raggiungere cercando il coinvolgimento ampio e condiviso di tutti gli attori coinvolti.

La giornata di venerdì 9 sarà fitta di impegni con incontri tra le attività commerciali ed imprenditoriali locali e gli emissari del Bahrain, le istituzioni locali, provinciali e regionali per poi culminare con la cerimonia di consegna del Premio Rabatana che vedrà tra i premiati Maurizio Di Stefano, consulente Unesco, il Viceministro al Lavoro e Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, Padre Marcin Schmidt, segretario generale di 5P Global, Domenico Giani, presidente nazionale delle Misericordie d’Italia, Massimo De Salvo, presidente di Confapi Matera, Salvatore Di Gregorio, artigiano tursitano, Nadia Monte, Digital Artist, Salvatore Vita, Psicologo e Psicoterapeuta, il Polimedical “Maria SS d’Anglona” di Tursi, Roman Oleksiv il bambino ucraino vittima dei bombardamenti russi e due degli ospiti della delegazione araba: Azza Fahmy, la produttrice di gioielli più importante del mondo arabo e il designer Ammar Basheir. La serata sarà condotta dalla giornalista Annamaria Sodano e dal giornalista di Radio Vaticana Luca Collodi.

Una serata di grande fascino e promozione territoriale con un mix di cultura, internazionalizzazione, arte, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze che confermano la lungimiranza e la volontà di proiettare Tursi sempre più ben oltre i confini regionali.