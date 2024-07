BILLBOARD WOMEN IN MUSIC LA PRIMA EDIZIONE ITALIANA

Billboard Women in Music – la cerimonia di award promossa dalla rivista musicale che ogni anno celebra le donne più influenti dell’industria musicale – arriva per la prima volta in Europa con un’edizione che celebra il talento delle artiste italiane, lunedì 16 settembre 2024 presso lo storico Teatro Manzoni di Milano, uno dei più prestigiosi teatri della città.

Fin dalla sua prima edizione del 2007, Billboard Women in Music ha premiato artiste di fama mondiale come Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé, Lady Gaga e molte altre grandi star della musica internazionale.

L’evento del 16 settembre al Teatro Manzoni sarà un’occasione unica per celebrare le protagoniste della musica del nostro Paese, dalle artiste ai vertici delle classifiche alle grandi professioniste che lavorano dietro le quinte, con un’imperdibile cerimonia di premiazione.

Nel corso della serata saranno assegnati i prestigiosi premi suddivisi in diverse categorie.

Punto di riferimento per artisti, produttori, etichette discografiche e appassionati di musica, Billboard è conosciuto per la sua approfondita copertura di vari generi e tendenze emergenti e per le sue classifiche musicali.

Per questo, i premi di Billboard Women in Music si baseranno anche su classifiche e sui dati dello streaming per celebrare le donne del settore.

Tra i riconoscimenti assegnati ci sono Woman Of The Year, conferito da Billboard Italia all’artista che più si è contraddistinta nelle classifiche durante l’anno; Performer Of The Year per l’artista più coinvolgente e sorprendente durante i suoi live show; Breakthrough, che premia l’artista rivelazione dell’anno; Icon, pensato per celebrare la carriera di chi, con la sua musica e il suo stile ha fatto sognare intere generazioni; A&R Of The Year, conferito alla figura che all’interno della casa discografica ha il compito di scovare nuovi talenti; Manager Of The Year, per la figura più importante per l’artista, responsabile di tutte le decisioni fondamentali per la sua carriera; Stylist, riconoscimento per la figura creativa che ha sviluppato progetti d’immagine che hanno lasciato il segno.

Al termine dell’evento, Rinascente, uno dei main partner di Billboard Women in Music, accoglierà gli ospiti in uno spettacolare party nel suo iconico flagship store di Piazza Duomo.

Fra i partner ufficiali Rabanne, con la sua nuova fragranza femminile più lussuosa e sensuale di sempre in arrivo a settembre.

La radio ufficiale dell’evento è Radio 105.

Billboard Women in Music è realizzato con il supporto di SIAE.