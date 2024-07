Torna il Viva! Festival con i live di Air e Underworld

Il Viva! Festival torna a Locorotondo (Bari) e a Savelletri di Fasano (Brindisi) per far esplodere il suono digitale di caratura internazionale.

L’ottava edizione propone un cartellone d’eccezione dall’1 al 4 agosto.

I due headliner saranno Air e Underworld, due formazioni hanno rinnovato l’elettronica contemporanea e aperto la strada a nuove suggestioni sonore. Nella line-up anche Dardust, Shygirl, The Blaze, Venerus e molti altri.

La partenza del Valle d’Itria International Music festival, giovedì 1 agosto, si terrà sulla spiaggia del Beach Club Egnazia-Giardino sul mare di Savelletri, a Fasano, che ospiterà il nuovo format live Brand New. Protagonisti saranno Dov’è Liana, Elasi e Thru Collected, artisti in grado di raccontare i suoni, le emozioni e le vibrazioni della GenZ.

Venerdì 2 agosto sono attesi gli Air, l’iconico duo francese che suonerà interamente dal vivo nell’Arena Valle d’Itria costruita a ridosso del borgo antico di Locorotondo il suo celebre album d’esordio Moon Safari che ha catapultato Nicolas Godin e Jean-Benoit Dunckel sul gradino più alto della scala della musica elettronica.

La performance live degli Air sarà anticipata dal producer amante del vinile Godblesscomputers. A seguire salirà sul palco Dardust, Giulia Tess e i The Blaze.

Sabato 3 agosto, sempre a Locorotondo, sul palco saliranno gli Underworld, formazione con alle spalle una serie di successi mondiali e un sound che mescola elementi di techno, house, elettronica e rock. Karl Hyde e Rick Smith hanno pubblicato album di grande popolarità, entrando nella storia della musica anche con un singolo storico ed esplosivo come “Born Slippy”, noto in particolare per le sequenze più famose del film Trainspotting.

Gli Underworld vedranno il loro live preceduto da “New bianchini sound system” di Whitemary, Venerus, Logic1000, la dj Nooriyah e Shygirl.

Sarà infine Giorgia Angiuli, la produttrice elettronica italiana dall’attitudine sonora internazionale, l’ospite d’eccezione dell’Unusual Breakfast 2024 di domenica 4 agosto. La location dell’Egnazia Mare Agribeach si riempirà così dei colori dell’alba sulla spiaggia e dei suoni non convenzionali.

