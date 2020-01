SOLO IL NUOVO SINGOLO DEL TRAPPER JEEZUS

“Solo” è un brano autobiografico scritto durante un periodo di “isolamento” in una casa di campagna, dove l’autore ha scelto di vivere alcuni mesi insieme al suo producer Miror B., per preparare l’album.

Il testo racconta le esperienze e le emozioni di questa fase che si mischiano a ricordi dell’infanzia, immagini che ritornano del quartiere in cui giocava da bambino, echi e sensazioni mai dimenticati.

ll brano vede la collaborazione del producer Miror B., già produttore dei singoli “Fly” e “Talento de Barrio” e anticipa l’uscita di un album entro l’anno.

Bio

Maxmilian Onibokun, in arte Jeezus, nasce a Fabriano nel 1999, da una famiglia di origini nigero napoletane.

Inizia ad appassionarsi alla musica rap intorno ai 6 anni ascoltando artisti americani come Eminem, 50 cent, B.I.G., per poi scoprire il rap italiano con Mondo Marcio e Fabri Fibra.

Scrive i primi testi all’età di 11 anni, e pubblica il primo singolo “Solo per te” a 12 anni.

Nel 2018 esce il suo primo mixtape “Jeezus mixtape” che riscuote un discreto successo. Nel 2019 viene prodotto dal producer Miror B., escono i singoli “Fly”e “Talento de Barrio” per The Saifam Group.

Produzione astralmusic