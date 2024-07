Vola Temptation Island, Rai ‘Noos qualità da tutelare’ Gran finale del reality di Canale 5, che torna a settembre

In attesa di conoscere i dati del gran finale in onda questa sera (senza la controprogrammazione di Alberto Angela e il suo Noos che avrebbe dovuto andare in onda su Rai1 con le ultime puntate giovedì 25 luglio e giovedì 1 agosto), la penultima puntata del docureality di Canale 5 Temptation Island ha raccolto ieri tre milioni e mezzo di spettatori pari al 29,8% di share, staccando nettamente il film proposto dalla rete ammiraglia Rai (Un amore in Cornovaglia, seguito da 2 milioni di spettatori pari al 12,7% di share).

Tra baci ed effusioni nell’isola dei sentimenti, tra coppie separate tentatori e tentatrici, il reality estivo, condotto da Filippo Bisciglia, ha tenuto alti gli ascolti per tutta l’edizione, va detto: non a caso sono state rinviate le ultime tre puntate di Noos – L’avventura della conoscenza, il programma di divulgazione scientifica di Alberto Angela, che andranno in onda il 22, il 29 agosto e il 5 settembre sempre in prima serata.

“La decisione di spostare la trasmissione di Alberto Angela Noos al 22 agosto è stata presa da Rai – in accordo con il conduttore e al di là di ogni fantasiosa ricostruzione della vicenda – per tutelare e valorizzare al meglio un prodotto di eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico, grazie alla passione, alla capacità divulgativa di assoluta qualità e alla professionalità di Alberto Angela”, precisa Viale Mazzini.

“Non a caso – sottolinea ancora l’azienda – Noos risulta il programma tv più apprezzato secondo i dati del Qualitel e rappresenta bene quanto Rai – per riprendere le parole dello stesso Angela – continui a lavorare per la cultura, in un modo accessibile a tutti e a 360 gradi.

E proprio in considerazione di tutto questo, l’appuntamento con il programma è solo rimandato: il viaggio della divulgazione culturale e di Alberto Angela – in tutti i campi del sapere – continua”. Questa sera rush finale di Temptation Island, con quattro coppie rimaste sull’isola: Vittoria e Alex, Martina e Raul, Jenny e Tony, Siria e Matteo.

Un appuntamento – va precisato – che arriva in anticipo, ma per ragioni diverse, non certo di Auditel: l’inaugurazione delle Olimpiadi e i troppi falò, ovvero le coppie che non hanno resistito alle tentazioni. Ma con un programma che macina tanti spettatori, è già confermata una nuova edizione per il docureality targato Fascino Pgt, che torna a settembre.

“Noos va avanti! Lavoriamo per la cultura” ha commentato Alberto Angela su Instagram postando le immagini della Basilica di San Clemente dove sta girando nuovi contenuti. “Siamo pienamente operativi e al lavoro per la realizzazione delle ultime tre puntate di questa stagione che andranno in onda il 22 e 29 agosto e il 5 settembre”, ha concluso il divulgatore.

“E la cultura ti ringrazia, caro Alberto”, il commento del sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi. Il consigliere di amministrazione Davide Di Pietro, confermato in cda Rai con il voto dei dipendenti dell’azienda, intanto fa notare: “Il servizio pubblico non può e non deve comportarsi come la tv commerciale, la cultura deve essere sempre un obiettivo prioritario.

La Rai ha una responsabilità enorme sulla formazione culturale del paese alla quale non può mai derogare, come talvolta accade ai competitor”.

E avverte: “Per assolvere a questo compito, senza essere schiavi dello share e quindi non rincorrere modelli non consoni per la tv pubblica, servono risorse certe ed adeguate per un mercato competitivo ed in evoluzione”.

ANSA