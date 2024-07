Futsal Senise, Capalbo

Manca ancora parecchio tempo all’inizio del campionato di serie B di futsal maschile ma in casa Futsal Senise si lavora per ordinare ogni dettaglio e per ben figurare.

A tracciare un punto sul momento è il Vice Presidente del club sinnico Antonio Capalbo: “Siamo entusiasti di affrontare un altro campionato di Serie B: un traguardo importante per il Futsal Senise, considerando le dimensioni del nostro comune rispetto a quello delle altre componenti del girone.

In questi anni d’esperienza, oltre alle nostre conterranee, abbiamo affrontato squadre di città del Lazio, del Molise, della Campania, della Puglia e della Campania. Ciò è motivo d’orgoglio per noi, ma dev’esserlo per l’intera comunità. Intanto abbiamo completato l’iter dell’iscrizione, cosa mai banale e scontata”.

ASPETTATIVE: “Le nostre aspettative sono alte, anche se restiamo sempre umili: vogliamo continuare a rappresentare con onore la nostra terra, portando sempre più in alto il nome di Senise cercando di mantenere la categoria e puntando a migliorare alcuni aspetti rispetto alla scorsa stagione”.

PRIME NOVITA’: “Stiamo sempre al lavoro per il futuro della società cercando di ampliare le nostre partnership commerciali sperando di coinvolgere sempre un numero maggiore di aziende che possano credere nel nostro progetto. Inoltre, recentemente, abbiamo arricchito la dirigenza con una nuova figura che sarà più vicina alla squadra. Questo ci permetterà di avere un contatto diretto e costante con i giocatori e lo staff, migliorando la comunicazione e il supporto.

MERCATO: “Il nostro obiettivo è confermare il blocco forte della nostra rosa, che negli scorsi campionati ha dimostrato di avere grande potenziale. Siamo anche vigili sul mercato: monitoriamo le opportunità per rinforzare ulteriormente la squadra, ma siamo consapevoli dell’importanza di mantenere il gruppo storico. Qualcosa abbiamo fatto, altro faremo. Non vorrei espormi troppo al momento, ci sarà tempo per annunciare ogni novità che possa riguardare la rosa e lo staff tecnico”.

MESSAGGIO: “Ai nostri tifosi voglio dire che stiamo lavorando con passione e dedizione per garantire un futuro luminoso al Futsal Senise.

Il loro supporto è fondamentale e siamo determinati a rendere tutti orgogliosi di indossare i nostri colori. Insieme, possiamo continuare a crescere e a fare la storia di questa società”.