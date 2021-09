Futsal Senise: arriva Alfredo Grandinetti

E’ il primo colpo di mercato del Futsal Senise del Presidente Giuseppe Cappuccio l’espertissimo laterale, classe 1986, proveniente dal Futura Matera (serie B) Alfredo Grandinetti che commenta così: “Le sensazioni sono positive.

Mi trovo in una squadra composta da gente che già conoscevo: una rosa di ragazzi locali. Sarà un campionato abbastanza duro ma cercheremo di raggiungere gli obiettivi”.

GLI OBIETTIVI: “Personalmente dopo, non aver giocato per quasi un anno, voglio rimettermi in gioco e riscattarmi mettendo a disposizione dei giovani la mia esperienza”.

GRANDINETTI: “Ho disputato tanti campionati di serie A2 e B militando per sette stagioni a Policoro e quattro a Matera. Sono un laterale difensivo arcigno e grintoso che riesce a fare anche qualche gol.

Mi calo in una veste nuova in cui cercherò di essere chioccia nei confronti dei giovani che proverò ad aiutare così come darò tutto me stesso per la società che non è una meteora come tante altre”.

MASIELLO: “E’ la prima volta che mi allena: l’ho affrontato più volte da avversario. E’ un tecnico innovativo con le idee chiare. Sta già facendo al meglio il suo lavoro. Ci stiamo divertendo e ci sentiamo tutti coinvolti”.

MESSAGGIO: “Aspetto i tifosi al palazzetto. Daremo tutto per la maglia del Senise e per una società composta da gente serie e che fa sport perché ama il suo paese. Per questo la comunità deve apprezzare. Proveremo a vincere sempre…”.