Tutto pronto per la prima “Rionero Urban Geo Trek” di ArcheoClub del Vulture

Si terrà a Rionero, nella serata di venerdì 26 Luglio a partire dalle ore 21:00 con partenza dal Piazzale della Chiesa di Sant’Antonio Abate, l’interessante ed inedita iniziativa dal titolo “Rionero Urban Geo Trek”.

Una passeggiata geologica urbana alla scoperta della città che dal Vulture prende il nome organizzata dall’Archeoclub del Vulture “Giuseppe Catenacci” di Rionero in collaborazione con la Scuola di Musica “G. Orsomando” di Rionero, la sezione locale dell’Unione Nazionale Lotta Analfabetismo di Rionero e con il patrocinio del Comune di Rionero.

Questo intrigante evento sarà curato, nel ruolo di divulgatore scientifico durante tutto il percorso, da Angelo Rosiello, valido geologo rionerese oltreché membro dell’Archeoclub del Vulture “Giuseppe Catenacci” di Rionero.

La passeggiata culturale prevede un percorso avvincente e strutturato a tappe con raduno ed inizio alle ore 21:00 dal Piazzale della Chiesa di Sant’Antonio Abate, alle cave site nelle adiacenze note anche come “Grotte di Sant’Antonio”, al Fontanino di Barile, a Pietra Solofra, alla zona del Centro Sociale e di Via Fiera, al Rione Costa e al suo Belvedere, a Via Fieramosca meglio nota anche come “Discesa dei Canucci” fino ad arrivare a Piazza “XX Settembre” e poi concludere il percorso presso la Fontana Grande.

In merito a questo nuovo appuntamento, il Presidente dell’Archeoclub del Vulture “Giuseppe Catenacci” di Rionero Antonio Cecere, ha dichiarato: «Questa iniziativa si vuole ricollegare al recupero della memoria storica di questa comunità. Vuole provarlo a fare – prosegue – con temi che normalmente non vengono affrontati.

È un percorso che l’Archeoclub ha già affrontato negli anni scorsi con il percorso, riuscitissimo, delle passeggiate sulle vie dell’acqua insieme alla puntata di Lineaverde che ha visto Rionero come protagonista assoluta sulla emittente Rai 1, ammiraglia di punta nazionale.

Continuiamo a collocarci su questa scia per affrontare, ora, il tema della geologia per capire come noi, genti del Vulture e di Rionero, abbiamo finito per adattarci rispetto a quello che il Vulture ci ha donato attraverso le sue eruzioni e la sua attività geologica. Sarà una passeggiata straordinaria, unica, la prima in assoluto di questo tipo ed ovviamente torce e laser sono stati già mobilitati per l’occasione».

Appuntamento, quindi, per Venerdì 26 Luglio alle ore 21:00 con partenza presso il Piazzale della Chiesa di Sant’Antonio Abate di Rionero. Non fatevela raccontare, ma venite a viverla in prima persona.

Per qualsiasi tipo di informazione relativa alle giornate è disponibile l’indirizzo mail:

[email protected]