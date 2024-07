Spera: “Monitoraggio LEA, forte contributo dell’Aor San Carlo per l’Area Ospedaliera”

“L’Azienda Ospedaliera San Carlo ha contribuito fortemente al raggiungimento dei risultati positivi ottenuti dalla Basilicata nell’ambito del monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per l’anno 2022, con un incremento percentuale nell’Area Ospedaliera che non ha avuto pari a livello nazionale.

È doveroso, pertanto, rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le professionalità presenti in Azienda per il costante impegno profuso in un contesto reso non semplice per le nazionali difficoltà di reclutamento”, dichiara con soddisfazione il Direttore Generale dell’AOR San Carlo, Giuseppe Spera.

“Dal 2020 l’Azienda Ospedaliera ha dovuto affrontare un’epidemia senza precedenti, con conseguente necessità di ridefinire l’organizzazione per far fronte alle contingenze e alle nuove esigenze dettate dall’emergenza in corso.

In tale difficile periodo – continua Spera – l’Azienda ha saputo, tuttavia, rialzarsi e tutti gli operatori, con senso di responsabilità ed elevata professionalità, hanno lavorato duramente confermando la grande attenzione verso i pazienti e contribuendo a migliorare l’offerta delle prestazioni erogate”.

Commentando i dati del Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg), lo strumento utilizzato dal Ministero della Salute per misurare la qualità e l’appropriatezza delle cure fornite ai cittadini, il Direttore Generale dell’AOR San Carlo spiega che “grazie ad una dinamica organizzazione e alle attività quotidianamente assicurate, anche implementate rispetto al passato, la Basilicata ha registrato una crescita notevole nell’area ospedaliera, passando da un punteggio di 51,90 nel 2020 – anno di insediamento della direzione strategica dell’Azienda- a 63,69 nel 2021 e al valore di 78,03 nel 2022”.

“Motivati da tali certificati miglioramenti – conclude Spera – continueremo a lavorare per garantire standard sempre più elevati sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista della sicurezza, dell’efficacia e della sussidiarietà nell’erogazione delle prestazioni”.