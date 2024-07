Giovane straniero perde la vita in mare: annegato 16enne a Margherita di Savoia

Un tragico evento si è verificato questa mattina a Margherita di Savoia, nel nord Barese, dove un 16enne ha perso la vita mentre nuotava in mare. Il giovane, in compagnia di altri quattro amici, tutti stranieri e provenienti da Rionero in Vulture (Potenza), era in Puglia per trascorrere una giornata al mare nell’ambito di un’iniziativa organizzata da una cooperativa.