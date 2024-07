Martedì 16 luglio 2024 – Giacomo Aula, musica per Calvera

In occasione della festa della Madonna del Carmine, il comitato feste, con il contributo del Gal “La Cittadella del Sapere”, organizza un evento unico, indimenticabile; per la prima volta nel piccolo Borgo di Calverà si esibisce un pianista compositore di fama internazionale.

L’esibizione a Calvera di Giacomo Aula vuole essere un omaggio alla Lucania, sua terra natìa. Giacomo Aula è oggi uno dei pochissimi jazzisti italiani ad aver svolto regolarmente estese tournée negli Stati Uniti su ingaggio o committenza domestica, sia dal punto di vista artistico che finanziario. In particolare è stato on tour negli USA per sei volte tra il 2000 e il 2005: la prima volta a New York da Philip Glass sulla Broadway per la registrazione del suo terzo album – The Looking Glass Session – con la splendida voce di Deanna Kirk ma prodotto da Todd Horton per il solo mercato americano. Da New York a Chicago, dal Blue Room di Kansas City all’Hot Summer Jazz Festival di Minneapolis e il Dakota Jazzclub; il pubblico americano ha sempre mostrato vivo interesse per il solista nativo di Lagonegro.

Altro frutto importante del periodo americano è The Phoenix, registrato come solista del Douglas Little Quartet. Uscirà in seguito anche Trios Vol.3.0, il progetto di trio-multiplo del contrabbassista Gordon Johnson; in compagnia di Phil Markowitz, Kenny Werner, Bill Carrothers, Matthew Fries, Peter Erskine, Jay Epstein e Steve Gadd, Giacomo Aula è il solo non-americano a prendere parte alle sedute di registrazione.

Il suo trio ha tenuto concerti sui maggiori stage internazionali in Germania, Italia e Spagna (Padova Porsche 2005, Jazzkeller Frankfurt, Hot Summer Jazz Festival 2004, American Jazz Museum Kansas City, Planetarium München, Nikolaisaal Potsdam, Madrid Populart, Berlinale 2002, Vicenza Jazz 2000, Estate Musicale Sorrentina, Reutlingen JazzTage, AlexanderPlatz Jazzclub, Rheingau Musik Festival, A-Trane Berlin, Madrid Cafè Central, Barcelona Jamboree) esibendosi in tale organico o in combinazione con solisti sempre raffinati: Jiggs Whigham, Judy Niemack, Christian Magnusson, Nils Wülker, Lee Konitz, Ada Montellanico, Claudio Fasoli, Eric Kamau Gravatt, Francesco Bearzatti, Eliot Zigmund, Ernie Watts. Molto apprezzata sulle scene internazionali, la musica di Giacomo Aula è una delle poche realtà che oggi il jazz italiano riesca ad esportare in totale autonomia.

Questo grande artista ha proprio origini lucane. Martedì 16 luglio 2024 in piazza Municipio, fin dalle ore 21,40, si può prendere posto a sedere in attesa del concerto che prenderà il via alle ore 22,00.