Usa 2024, Trump annuncia oggi il suo vice

La convention repubblicana a Milwaukee è iniziata con un minuto di silenzio per la vittima dell’attentato a Donald Trump e con l’inno nazionale. A breve il voto per la nomination del candidato presidente e del suo vice.

Il senatore Marco Rubio avrebbe rivelato di non essere lui la scelta di Donald Trump per la vice presidenza. Lo riporta La Cnn.

“La violenza politica non ha posto nella nostra società”. Lo afferma il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, dopo l’attentato all’ex presidente e candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump. “E’ un giorno triste”, ripete Powell a un evento organizzato dall’Economic Club di Washington.

La convention repubblicana nominerà formalmente oggi Donald Trump come candidato per la Casa Bianca e il suo vice, il cui nome è atteso a brevissimo. Il voto ‘roll call’ inizierà infatti alle 14 locali, le 21 in Italia. Lo scrivono i media Usa.

Trump annuncia oggi il suo vice. L’ex premier: ‘Tutti i casi contro di me dovrebbero essere archiviati’