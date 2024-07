Kate torna in pubblico, sorrisi e ovazione a Wimbledon La principessa serena grande protagonista nella cerimonia finale

Un’accoglienza calorosa, prevedibile ma non per questo meno gradita dall’interessata, ha salutato l’ingresso della principessa Kate Middleton nel Royal Box del Centrale di Wimbledon: il primo momento ufficiale, sotto lo sguardo indiscreto di milioni di telespettatori in tutto il mondo, della domenica di Kate, che ha scelto la finale maschile del celebre torneo sull’erba per la sua seconda uscita pubblica.

Una presenza, quella della principessa, che appena era stata annunciata da Kensington Palace, aveva destato l’interesse dei media, locali e non solo, curiosi di rivedere, immersa nella folla, la moglie dell’erede al trono William. Alla quale, lo scorso marzo, è stato diagnosticato un tumore, che la sta costringendo a seguire cicli di chemioterapia preventiva.

Arrivata all’All England Club con mezz’ora di anticipo sull’inizio del match tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, epilogo dell’edizione n.137 dei Championships, la principessa è apparsa serena e di buon umore. Decisamente un aspetto meno tirato e smunto rispetto alla sua precedente apparizione pubblica, la prima in assoluto dopo diversi mesi di vita privata, in occasione di Trooping the Colour, i festeggiamenti in onore del compleanno di re Carlo.

Un breve apparizione sul balcone di Buckingham Palace, che aveva sollevato più dubbi che rassicurazioni sul suo stato di salute. Oggi la principessa Kate, dopo aver salutato i dirigenti del club, e alcuni tennisti britannici, tra i quali Emma Raducanu, si è diretta sul Centre Court, dove ha ringraziato i 15mila presenti sulle tribune, per la standing ovation e il lungo applauso riservatole.

Vestita con un abito longuette, color viola ciclamino, con un fiocco coi colori di Wimbledon appuntato al petto del brand Safiyaa, la principessa si è accomodata al fianco della figlia Charlotte. Nelle stesse ore in cui il marito si trovava in Germania, per assistere alla finale di Euro 2024, tra Inghilterra e Spagna, Kate ha trascorso il pomeriggio nel club tennistico più antico ed esclusivo al mondo, di cui è madrina dal 2016, ruolo assegnatole direttamente dalla regina Elisabetta.

Da allora – complice anche la sua dichiarata passione per il tennis, che pratica a buon livello – non è mai mancata nel corso delle due settimane del celebre torneo londinese, notata spesso in tribuna per assistere ai match dei suoi tennisti preferiti, primo tra tutti Roger Federer.

L’ultima visita ai prati di SW19, esattamente 12 mesi fa, ancora una volta in occasione della finale maschile, quando aveva premiato Alcaraz.

Una scena che si è ripetuta oggi, al termine della strepitosa esibizione del giovane spagnolo. E che ha suggellato il cerimoniale conclusivo di Wimbledon, svolto dalla principessa, al solito, in maniera impeccabile: l’elegante ingresso in campo, il saluto ai raccattapalle, la stretta di mano al giudice di sedia, le parole di consolazione riservate allo sconfitto (Djokovic).

Quindi la consegna ad Alcaraz della Challenge Cup, la coppa riservata al vincitore del torneo maschile. La principessa poi si è intrattenuta con lo spagnolo nella lounge del Centrale londinese e ha scambiato alcune battute con Alcaraz, con la figlia Charlotte al suo fianco.

L’ultimo impegno di una domenica che l’ha riportata al centro dell’attenzione del Regno. Prima di ritornare alla sua attuale quotidianità, più riservata, tra cure, speranza, una malattia che tiene in ansia un’intera nazione.

ANSA