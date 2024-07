Tv d’estate, la stagione delle nuove serie in streaming

La stagione estiva in tv tra repliche e film effetto nostalgia, l’offerta streaming è al contrario ampia e con novità inaspettate.

Ecco alcuni titoli nella vasta gamma di offerte.

– La donna del lago, 19 luglio, Apple tv + prima serie tv per Natalie Portman, nei panni di Maddie, una casalinga ebrea che cerca di reinventarsi come giornalista investigativa dopo la scomparsa di una ragazzina nella città di Baltimora il giorno del Ringraziamento del 1966. Cleo Sherwood (Moses Ingram) invece è una madre che si muove nel sottobosco politico della comunità nera e fatica a mantenere la famiglia.

Quando Maddie si concentra sulla misteriosa morte di Cleo, si spalanca un baratro che mette in pericolo tutti. Un thriller noir ad altissima tensione e un inaspettato racconto del prezzo che le donne pagano per i loro sogni.

– Those About to Die su Prime Video dal 19 luglio: diretta da Roland Emmerich e girata in gran parte sul set dell’Antica Roma a Cinecittà. Starring il premio Oscar Anthony Hopkins nei panni di Vespasiano, imperatore di Roma e capo della dinastia Flavia, affiancato nella serie da Tom Hughes in quelli del figlio maggiore ed erede Tito Flaviano; Jojo Macari, è l’ambizioso figlio minore Domiziano, rivale di Tito per il trono, e Gabriella Pession, ovvero Antonia, astuta politica e spietata patrizia. Al centro della storia ci sono i gladiatori e il mondo dei giochi cruenti dell’antica Roma, tra avidità, lotte di potere e corruzione.

– Decameron. La festa del XIV secolo. Netflix, 25 luglio.

Vagamente ispirato alla celebre opera di Boccaccio Il Decamerone, il soap drama in costume il cui cast include il vincitore di tre Emmy Tony Hale e la star di Girls Zosia Mamet, torna indietro nel tempo fino al 1348, quando la peste nera, la peggiore pandemia della storia dell’umanità, uccise 200 milioni di persone colpendo duramente soprattutto la città di Firenze. – Come uccidono le brave ragazze. 1 agosto, Netflix È una serie thriller con protagonista Emma Myers tratta dal popolare bestseller giallo del New York Times di Holly Jackson. Cinque anni fa la studentessa Andie Bell è stata uccisa dal fidanzato Sal Singh. Caso chiuso. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui. Ma l’intelligente e risoluta Pip Fitz-Amobi non ne è così convinta ed è determinata a provarlo.

– Batman: Caped Crusader, 1 agosto su Prime Video.

Quasi trent’anni dopo la serie animata di culto Batman, Bruce Timm torna a raccontare l’iconico supereroe della DC e il suo mondo oscuro in Batman: Caped Crusader.

– The Umbrella Academy 4. Arriva l’8 agosto agosto su Netflix la stagione finale di una delle serie fantasy più amate dal pubblico la serie superhero con Elliot Page tratta dai fumetti ideati e scritti da Gerard Way, illustrati da Gabriel Bá e pubblicati da Dark Horse Comics. Cosa accadrà nel capitolo finale di questo titolo? – Emily in Paris 4.

Torna Lily Collins in una delle serie romantiche più popolari di Netflix: la prima parte della nuova stagione arriverà il 15 agosto 2024, seguita dalla seconda che debutterà il 12 settembre, infatti, il quarto capitolo della rom-com a puntate su un’americana a Parigi dopo quasi due anni dal finale della terza stagione e le novità saranno davvero tante. Da ricordare che alcune scene sono state girate nella capitale.

Ad agosto 2024 su Netflix anche un nuovo medical drama spagnolo con protagonista Manu Rios. Si intitola Respira e racconta la storia di medici, infermieri e specializzandi nell’ospedale pubblico di Valencia. – Only Murders in the Building 4 , Disney+, 27 agosto, Dopo tre (irresistibili) stagioni di “misteriosi omicidi a Manhattan” (con l’ultima ambientata a Broadway starring Meryl Streep).

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 Prime video, 29 agosto: Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, ora deve riprendere le forze e supervisionare la creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di legare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà.

Charlie Vickers torna nel ruolo del Signore Oscuro, uno dei più grandi cattivi della letteratura mondiale, con nuove sembianze.

Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi: la nuova stagione della serie kolossal (la più costosa di sempre: 1 miliardo di euro) basata su Tolkien immerge anche i suoi personaggi più amati e vulnerabili in un mare di oscurità.

ANSA