Il 31 luglio amichevole Frosinone-Potenza

Potenza Calcio rende noto che in data 31 luglio, alle ore 18:00, è fissata un’amichevole tra Frosinone e Potenza. La gara si disputerà tra le mura dello stadio Capo i prati di Fiuggi.

Il Presidente Donato Macchia, in vista di questo importante appuntamento, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter affrontare il Frosinone in questa prestigiosa amichevole estiva. Si tratta di un’occasione unica per confrontarci con una società modello del panorama sportivo italiano, un club che rappresenta pienamente l’importanza della programmazione sportiva e della visione di crescita e sviluppo dei giovani talenti. Siamo certi che sarà una grande giornata di sport”.

Anche l’Amministratore Delegato Nicola Macchia ha manifestato il proprio entusiasmo: “La partita contro il Frosinone rappresenta un’importante tappa nel nostro percorso di preparazione per la nuova stagione. Siamo onorati di questa opportunità e siamo certi che sarà una serata di grande calcio e divertimento per tutti gli appassionati”.

Potenza Calcio ringrazia la società Frosinone Calcio per la disponibilità dimostrata nella realizzazione di una serata che promette di essere un momento di grande sportività, condivisione e spettacolo.