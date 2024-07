Festival del Libro Possibile Polignano, 10/14 luglio 2024

La nostra regione da quest’anno contribuirà alla realizzazione dell’evento con l’iniziativa Basilicata Regione Amica, progetto che sancisce l’unione di due regioni da sempre solidali alleate e che vedrà presenti nella giornata inaugurale di mercoledì 10 luglio i due governatori, il lucano Bardi e il pugliese Emiliano, in un intervento moderato dal giornalista Enzo Magistà presso Piazza dei Serafini.

Cuore dell’incontro sarà il prezioso rapporto fra queste due regioni amiche, quasi sorelle, che da sempre hanno condiviso e condividono la fatica e la bellezza di appartenere al nostro Sud.

Nell’ambito di Basilicata Regione Amica, tre saranno le presentazioni a noi dedicate all’interno del tema: Amore lucano. Una regione in cui viaggiare con il cuore.

Si partirà giovedì 11 luglio, in piazza dei Serafini, con il direttore generale dell’APT Basilicata, Antonio Nicoletti e il giornalista Rai Federico Quaranta che nella sua trasmissione: Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti, ha contribuito a svelare la Basilicata più magica e fiabesca, sulle tracce dei luoghi che hanno ispirato lo scrittore seicentesco Giambattista Basile.

Venerdì 12, invece, presso la Terrazza dei tuffi, sarà la volta dell’autrice di origini lucane Fabienne Agliardi, che insieme ad Eva Bonitatibus, racconterà del suo rapporto speciale con la Basilicata, dove ha trascorso le estati da bambina, conoscendone e amandone i suoi dialetti, i suoi luoghi e le sue tradizioni, che le sono state d’ispirazione per Appetricchio, di Fazi editore.

Nel romanzo, infatti, Petricchio, nome di fantasia, è un borgo lucano, che sorge in un bosco, tra la montagna e il mare, in cui i due protagonisti vi fanno ritorno dopo vent’anni, con lo scopo di ritrovare una serenità ormai perduta. Una caratteristica del libro è il particolare dialetto, colorito e vivace, con cui si esprimono gli abitanti di Appettricchio, che rievoca il forte senso di appartenenza al luogo del cuore. In distribuzione anche un docufilm realizzato in Basilicata.

Infine, sabato 13 luglio, in Piazza dell’Orologio, ci sarà Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice italo-americana, lucana d’origine, che con Eva Bonitatibus, ci racconterà del suo ultimo libro MissItalia, edito da La nave di Teseo.

Anche qui la Basilicata ricoprirà un luogo fondamentale nello sviluppo del romanzo, in quanto luogo cardine nello sviluppo delle storie raccontate all’interno del racconto con protagoniste tre donne tra epoche passate e future.

Nel primo racconto, con Amalia Spada, entreremo nel cuore dei calanchi, dove sorge la sua casa, che diventerà rifugio per quanti, nei giorni dei tumulti che precedono l’unione d’Italia, ne hanno bisogno.

La seconda storia, ambientata nel secondo dopoguerra, insieme alla giovane antropologa Ada, esploreremo la Basilicata del sortilegio e del petrolio.

Cent’anni più tardi, invece, la regione sarà diventata la base per la colonizzazione della Luna, da dove partiranno le navicelle spaziali dirette al Mondo Nuovo ed è in questo insediamento avveniristico che faremo la conoscenza di A, terza e ultima protagonista del libro.