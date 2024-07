Ennesimo femminicidio a Roma. Uccisa in strada dall’ex con un fucile a canne mozze: l’uomo si è costituito

Manuela Petrangeli, fisioterapista di 50 anni, è stata uccisa a colpi di fucile a canne mozze dal suo ex compagno a Roma.

L’omicidio è avvenuto oggi ,giovedì 4 luglio 2024, poco prima delle 14, nel quartiere Portuense, a pochi passi dalla casa di cura Villa Sandra dove la donna lavorava.

L’ex compagno, un uomo di 53 anni, si è costituito ai carabinieri poco dopo il delitto, consegnando l’arma del delitto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe atteso la donna all’uscita dal lavoro e le avrebbe sparato a bruciapelo mentre si trovava in strada con una collega. La collega è rimasta ferita nel corso dell’aggressione.

Manuela Petrangeli era madre di un figlio. Il suo femminicidio ha suscitato grande cordoglio e rabbia nella comunità. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per chiarire i dettagli dell’accaduto e i motivi del gesto.

Questo ennesimo femminicidio riporta all’attenzione la drammatica realtà della violenza contro le donne in Italia. È necessario un impegno concreto da parte di tutte le istituzioni e della società per contrastare questo fenomeno e per tutelare le donne.

Se sei vittima di violenza o se conosci qualcuno che lo è, puoi chiamare il numero gratuito 1522.