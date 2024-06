A Paterno, arriva il Bonus nascite

Il Comune di Paterno ha annunciato l’avvio di una nuova iniziativa a sostegno delle famiglie residenti: il “Bonus nascite”. Sul sito istituzionale del Comune è stato pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2023 e del 2024.

Questa misura economica, indipendente dall’ISEE del nucleo familiare, è cumulabile con altre indennità e agevolazioni nazionali e regionali destinate a fronteggiare le difficoltà economiche delle famiglie. Il contributo è parte delle politiche di welfare approvate dal Comune di Paterno e finanziate dai proventi del P.O. Val d’Agri Melandro Sauro Camastra.

La sindaco di Paterno, Tania Gioia, ha dichiarato: “Si tratta di una misura di sostegno rivolta alle famiglie e al benessere dei più piccoli. Insieme ad altre iniziative, come la realizzazione in corso dell’asilo nido di Paterno, testimonia quanto l’Amministrazione tenga al presente e al futuro della nostra comunità.” Ha aggiunto inoltre: “Diventa fondamentale costruire una strategia articolata e lungimirante per fornire supporto alle famiglie, sostenere la natalità e contrastare l’inverno demografico che minaccia le piccole realtà come la nostra. Vogliamo essere al fianco delle famiglie e lanciare un segnale importante per le nuove nascite e la promozione dei diritti dell’infanzia.”

Il bando rappresenta un ulteriore passo verso il sostegno alle famiglie, dimostrando l’impegno del Comune di Paterno per migliorare il benessere dei suoi cittadini e promuovere la natalità.