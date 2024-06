Passaggio del martelletto : Vittoria Franchino è la presidente del Rc Senise Sinnia 2024/2025

La ruota rappresenta la capacità umana di trasformare idee e progetti in azioni concrete. È un richiamo a tradurre gli ideali rotariani in risultati tangibili.

Il presidente uscente ha preso la parola per ricordare i principali momenti del proprio anno di presidenza ed ha poi consegnato il collare al nuovo presidente coronando un momento che vuole rappresentare idealmente la continuità e l’impegno per il futuro del Club.

Vittoria ha ribadito innanzitutto che è fondamentale per il Rotary Club Senise-Sinnia accogliere la diversità, l’equità e l’inclusione (DEI) e che ciò dovrebbe far parte di tutto ciò che facciamo al Rotary: “Al Rotary, siamo consapevoli che coltivare una cultura diversa, equa e inclusiva è essenziale per realizzare la nostra visione di un mondo in cui le persone si uniscono e agiscono per creare cambiamenti duraturi e fare meglio.